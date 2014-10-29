نتنياهو: سأواصل الدفاع عن « إسرائيل » رغم ما أتعرض له

قال رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه سيواصل الدفاع عن " إسرائيل " رغم الهجمات الكلامية التي يتعرض لها حسب تعبيره .

واعتبر في كلمة ألقاها في الكنيست الاسرائيلي ، الأربعاء، أن ما أسماها المصالح العليا "لإسرائيل" وفي مقدمتها الحفاظ على الأمن ووحدة القدس لا تتصدر سلم أولويات تلك الجهات التي تهاجمه شخصيا.

ومن ناحية أخرى أكد نتنياهو " أنه يحترم ويثمن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة مبينا أن الحلف الاستراتيجي بين البلدين مستمر وسيستمر مستقبلا".

ومن جانبه حذر النائب في كنيست الاحتلال شاؤول موفاز رئيس حزب كاديما من أن التوتر القائم بين رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والولايات المتحدة يعرض " أمن اسرائيل للخطر" كما قال.

وأضاف :" التدهور السريع في العلاقات بين البلدين له عواقب تثير القلق بالنسبة لمكانة إسرائيل في العالم وقدراتها العسكرية وأمنها" .

وشدد موفاز على ضرورة أن يحافظ نتنياهو على الحلف مع الولايات المتحدة.