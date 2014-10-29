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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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اعتقال 5 مواطنين من سلفيت

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 13:06 - 29 أكتوبر 2014
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اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، واعتقلت خمسة شبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وذكر بيان صدر عن محافظة سلفيت أن المعتقلين هم: مجد نسيم عاصي (23 عاما)، وعلي أحمد ريان (20 عاما)، وأحمد خضر ريان (22 عاما)، وليث عدنان ريان (19 عاما)، ومحمد عمر ريان (19 عاما).

واستنكر محافظ سلفيت عصام أبو بكر، اقتحام منازل المواطنين وتفتيشها وحملات الاعتقال، وخصوصا أن معظم من يتم اعتقالهم من الشبان والقاصرين، الأمر الذي يروع الأهالي ويحرم هؤلاء الشبان من حقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية.

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