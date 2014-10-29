الأحد.. الجامعة العربية تبحث اعتداءات الاحتلال وهجوم سيناء

أعلن السفير أحمد بن حلي نائب الامين العام للجامعة العربية أن فلسطين والاردن طلبتا ادراج بند حول الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على المسجد الاقصى، على جدول أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين المقررة الاحد المقبل والتي دعا اليها الامين العام نبيل العربي بناء على طلب من دولة الكويت.

واضاف بن حلي في تصريحات له اليوم الاربعاء ان مصر ايضا طلبت إدراج موضوع الهجوم الذي تعرضت له القوات المسلحة المصرية بشمال سيناء على جدول اعمال الاجتماع، مؤكدا ادانة الجامعة العربية ودولها الاعضاء لهذا الحادث، موضحا ان المجلس سيناقش هذا البند مع النظر في كيفية دعم مصر في هذا المجال.

واضاف ان مجلس الجامعة العربية سيستمع الى تقرير من الامين العام حول التحرك السياسي الذي قام به مع رئاسة القمة دولة الكويت ورئاسة المجلس الوزاري الجمهورية الموريتانية بالمشاركة في اجتماعي برلين حول اوضاع المهجرين السوريين والاجتماع الخاص بالمجموعة الدولية لدعم لبنان.

واوضح بن حلي ان المجلس سيستمع ايضا الى تقرير حول زيارة الوفد الوزاري العربي لبغداد في 19 من الشهر الجاري برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

واضاف ان المجلس سيقوم ايضا بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الذي عقد سبتمبر الماضي خاصة ما يتعلق بصيانة الامن القومي العربي ومكافحة الجماعات الارهابية المتطرفة.

واكد بن حلي ان الجامعة العربية بصدد دراسة عدد من الخطوات لتنفيذ هذا القرار الوزاري تمهيدا لعرضه على اجتماع طاريء لوزراء الخارجية العرب قبيل نهاية العام الجاري خاصة وان ظاهرة الارهاب تهدد جميع الدول دون استثناء، مشددا على ضرورة ان يعي الجميع خطورة مثل هذه الافة التي اصبحت تهدد جميع المجتمعات العربية ومقومات الدولة الوطنية والمساس بسيادة الدول وامنها واستقلالها وسلامة مواطنيها.