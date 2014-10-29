ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

انخفاض طفيف لسعر صرف الدولار مقابل الشيقل

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 06:07 - 29 أكتوبر 2014
جوال
مشاركة

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الاربعاء على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.74 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.77 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.28 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.52 شيقل.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات