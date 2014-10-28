« اسرائيل » توقع صفقة جديدة مع واشنطن لشراء مقاتلات « اف-35 »

ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية الثلاثاء ان اسرائيل أبرمت صفقة جديدة مع واشنطن لشراء طائرات مقاتلة أميركية من نوع "اف-35".

وبحسب صحيفة "هآرتس" فان الاتفاق الذي ابرم بين وزير الحرب الاميركي تشاك هيغل و نظيره الصهيوني موشي يعالون يتصل بـ "عشرين طائرة على الاقل".

واوضحت "جيروزاليم بوست" من جهتها ان الاتفاق ابرم "في الايام الاخيرة".

والتقى الوزيران الاسبوع الماضي في واشنطن في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين بعض الاضطراب.

ورفضت وزارة الحرب الصهيونية التعليق على الخبر والرد على سؤال وكالة فرانس برس.

وقالت "جيروزاليم بوست" ان اسرائيل كانت وقعت في 2012 اتفاقا بقيمة 2,75 مليار دولار لشراء 19 طائرة "اف-35"، وحصلت على موافقة وزارة الحرب الاميركية لاقتناء 75 طائرة اضافية من هذا النوع.

وبحسب الصحيفتين فان الطلبية الاولى يتوقع ان تسلم لاسرائيل اعتبارا من نهاية 2016 لتمتد على عامين.

اما الطلبية الثانية فيتوقع ان تبدأ بالوصول في 2019.

وتشارك شركة "البيت سيستمز" الاسرائيلية في صنع خوذات طياري "اف- 35".

وتنتج الصناعات الاسرائيلية العسكرية قطع غيار الطائرات.

وطائرة "اف-35" التي تتيح ، بحسب صانعيها، الافلات من الرادار ويمكنها الطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت، شهد تصنيعها مشاكل فنية عدة أدت الى تاخير انتاجها سنوات وارتفاع كلفتها.

وصممت هذه المقاتلة للحلول محل القسم الاكبر من الاسطول الاميركي في برنامج عسكري هو الاغلى ثمنا في تاريخ الولايات المتحدة، واعترضته صعوبات عدة للارتفاع الكبير في ميزانيته التي بلغت 390 مليار دولار لتصنيع 2433 طائرة اضافة الى تاخير لسبع سنوات.