اتفاق لترميم مساكن متضررة جزئيا بغزة

قّع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الإسلامي للتنمية، اليوم الثلاثاء، اتفاقا لترميم بين 600 إلى 1000 مسكن تضررت جزئيا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وبحسب وكالة "وفا" الرسمية التي أوردت النبأ، فقد بلغت قيمة الاتفاق 10 ملايين دولار، بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وصندوق النقد العربي بواقع 5 ملايين لكل منهما.

ومثل برنامج للأمم المتحدة الإنمائي مديره في فلسطين فرودي مورينج، والبنك الإسلامي للتنمية، عضو اللجنة الإدارية لصندوق الأقصى جواد الناجي.

يذكر أن وزارة الأشغال والإسكان والبرنامج الإنمائي ستكونان الجهة المنفذة والمشرفة على مشاريع إعادة الترميم التي ستبدأ الأسبوع المقبل.