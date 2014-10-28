هيئة الأسرى : سلطات الاحتلال تعتقل مريضا بالقلب من بيت لحم

ذكر محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعاده، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت فجر اليوم، يوسف ابراهيم الشيخ " 53" عاما من بيت لحم، حيث يعاني الاسير من امراض عدة مزمنة، ويزرع جهاز خاص بالقلب.

وذكر سعاده، ان قوات الاحتلال ، داهمت منزل " الشيخ" في قرية مراح رباح قضاء بيت لحم، في ساعات الفجر الاولى لهذا اليوم، وتم تفتيش المنزل بشكل همجي ومن ثم تم اعتقاله.

واوضح سعاده، ان الاسير يزرع جهاز خاصا بالقلب، ويعاني من عده امراض مزمنة كضغط الدم وتضخم في الكليتين والسكري وضيقا في التنفس وضعف في النظر، وقد اجري له العديد من العمليات الجراحية وكان اخراها زراعة جهاز قلب، اضافتا الى ان الاسير يعيش معظم ايامه تنقلا بين المستشفيات وهو بحاجة دائمة الى مرافقة الاكسجين والادوية المنعشة للقلب.

وذكر المحامي، ان المعتقل اسير محرر مكث في سجون الاحتلال لاكثر من 7سنوات، وان سلطات الاحتلال كانت هدمت منزله في انتفاضة الاقصى.

من جانبها طالبت عائلة الاسير المريض كافة الجهات الحقوقية الانسانية المختصة التدخل لانقاذ حياته والضغط على سلطات الاحتلال باطلاق سراحه