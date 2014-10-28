هيئة الأسرى تعلن عن إنشاء حاضنة أعمال لرعاية مشاريع الأسرى المحررين

أعلن برنامج تأهيل الأسرى المحررين في هيئة شؤون الأسرى اليوم الثلاثاء، عن إنشاء حاضنة أعمال لرعاية مشاريع الأسرى المحررين الراغبين بإنشاء مشاريع معينة، أو تطوير مشاريع قائمة، وذلك من خلال برنامج القروض.

وأشار مدير عام دائرة التأهيل في الهيئة محمد البطة، إلى أن الحاضنة ستوفر لأصحاب الأفكار الريادية دراسات الجدوى الاقتصادية والتدريب على إدارة المشاريع، وتقديم المساعدة الفنية والمتابعة في عملية التنفيذ، كما ستقوم بتقديم المساعدة الفنية وتطوير الحلول اللازمة للمشاكل التي تواجه المشروع بعد تشغيله، وتوفير كافة الإمكانيات والظروف اللازمة لإنجاح المشروع.

وأضاف أنه تم فتح باب استقبال الطلبات والأفكار الريادية من كافة الأسرى المحررين الراغبين في إنشاء أو تطوير مشاريع خاصة لهم، حيث سيتم رفع سقف القرض إلى أكثر من 10000 دولار في هذه المرحلة، وسيستفيد من هذه القروض كل أسير محرر لديه رغبة وفكرة لإنشاء مشروع بغض النظر عن الفترة التي مضت على تحرير الأسير، وبغض النظر عن حصوله على خدمة سابقا من خدمات التأهيل.

وقال، سيتم عقد ورش عمل للأسرى المحررين المعنيين في المديريات حسب جداول زمنية واضحة، والمديريات التي لم يشملها الجدول سيتم ترتيب مواعيد لها لاحقا، وعلى المحررين المعنيين الاتصال بالمديريات لمعرفة مواعيد الورش.