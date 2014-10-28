صور | ريال مدريد يستحوذ على معظم جوائز الإتحاد الإسباني ورنالدو يستحوذ على معظمها

حقق نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو ثلاثية في حفل جوائز الدوري الإسباني الذي أقيم مساء الإثنين بالعاصمة مدريد، حيث كان الرابح الأكبر في الحفل.

وتوج رونالدو بجائزة صاحب أفضل هدف في الليجا والذي سجله بالكعب على مرمى فالنسيا الموسم الماضي متفوقاً على لاعب فياريال جيوفاني دوس سانتوس ومهاجم برشلونة ليو ميسي.

وكانت الجائزة الثانية هي تتويجه بلقب أفضل مهاجم في الدوري الاسباني الموسم الماضي متفوقاً على مهاجم أتلتيكو مدريد السابق دييجو كوستا ومهاجم ريال سوسييداد كارلوس فيلا.

كذلك حصد جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي ، وقال البرتغالي بعد تتويجه :"سعيد لتحقيق ثلاث جوائز، أشكر زملائي لمساعدتي على تسجيل الكثير من الأهداف في الموسم الماضي وأنا سعيد جداً باللعب وإدخال البهجة على الجماهير ، آمل أن أكون هنا الموسم المقبل".

وأنهى حديثه :"أهم شيء هو الفوز بالجوائز الجماعية ولكن أيضاً الجوائز الفردية مهمة."

جائزة أفضل لاعب وسط هجومي ...







توج نجم خط وسط برشلونة أندريس إنييستا بجائزة أفضل لاعب خط وسط هجومي في الدوري الإسباني لموسم 2013-2014 متفوقاً على لاعب خط وسط إشبيلية السابق وبرشلونة الحالي إيفان راكيتيتش و لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد كوكي.

ولم يتمكن إنييستا من السفر الى العاصمة الإسباني مدريد للحضور في حفل جوائز الدوري الاسباني للموسم الماضي وبدلاً منه آخذ الجائزة المدير الرياضي للفريق الكتالوني أندوني زوبيزاريتا.

وصرح المدير الرياضي لبرشلونة بعد الحصول على الجائزة: "بالنيابة من أندريس أشكركم على هذه الجائزة، أنتم تعلمون أنه مصاب وبلا شك هذه الجائزة ستساعده للتعافي بشكل أفضل، شكراً لكم".

وقدم إنييستا موسم رائع مع برشلونة رغم عدم تحقيق الفريق الكتالوني للقب الدوري، وكان الدولي الإسباني هو من حمل على عاتقه الفريق مع غياب ليو ميسي الموسم الماضي بسبب الاصابة.

جائزة أفضل مدرب في الليجا ...







حقق مدرب أتلتيكو مدريد دييجو بابلو سيميوني جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني لموسم 2013-2014 متفوقاً على مدرب أتلتيك بلباو إرنستو فالفيردي و مدرب رايو فاييكانو باكو خيميز.

وصرح المدرب الأرجنتيني بعد الحصول على الجائزة: "أريد أن أتشارك هذه الجائزة مع جهازي الفني الذي يعمل لتحقيق جميع النجاحات".

وأضاف: "أريد أن أتشارك هذه الجائزة مع اللاعبين، كورتوا، جابي، ميراندا، كوكي.. هم كانوا مهمين لتحقيق هذه النجاحات".

وقاد سيميوني أتلتيكو مدريد لتحقيق لقب الدوري الإسباني بعد غياب دام لقرابة 20 سنة، بالإضافة أنه كان قريب من تحقيق دوري أبطال أوروبا بعد وصوله للنهائي في لشبونة.

جائزة أفضل لاعب إفريقي بالليجا ...







فاز الجزائري ياسين براهيمي اليوم بجائزة أفضل لاعب افريقي بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لموسم 2013-2014.

وتسلم الدولي الجزائري الجائزة خلال حفل تسليم جوائز رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث كان محترفا الموسم الماضي في صفوف غرناطة، قبل انتقاله لبورتو البرتغالي.

وكان براهيمي (24 عاما) قدم موسما مميزا مع الفريق الاندلسي سجل خلاله ثلاثة أهداف أحدها في الفوز على برشلونة الموسم الماضي.

وتفوق براهيمي على كل من المغربي يوسف العربي والكاميروني ستيفان مبيا.

وصرح اللاعب عقب تسلمه الجائزة "أشكر زملائي. أهدي الجائزة لأسرتي وللجزائر ولأفريقيا على هذا النجاح".

وفي فئة دوري القسم الثاني، فاز الكاميروني دونجو (برشلونة ب) بجائزة افضل لاعب افريقي.

جائزة أفضل مدافع في الليجا ...







توج لاعب ريال مدريد سيرجيو راموس بجائزة أفضل مدافع في الليجا لموسم 2013-2014 خلال حفل أقيم مساء يوم الإثنين في العاصمة الإسبانية مدريد، وتفوق المدافع الأندلسي على كل من مدافعي أتلتيكو مدريد جواو ميراندا وفيليبي لويس، الذي انتقل لاحقا لنادي تشيلسي الإنجليزي.

وصرح مدافع ريال مدريد بعد تتويجه بالجائزة: "إنه لشرف أن أكون هنا مرة أخرى وإستلام الجائزة، الشيء المهم هو الألقاب الجماعية وأريد أن أشكر زملائي".

وحقق رموس جائزة أفضل مدافع للموسم الثاني على التوالي بعد أن حققها في موسم 2012-2013 رغم عدم تحقيق ريال مدريد للقب الدوري الإسباني.

وسجل راموس الموسم الماضي خمسة أهداف في الليجا، وإحتل ريال مدريد المركز الثالث خلف أتلتيكو مدريد البطل وبرشلونة الوصيف.

من ناحية أخرى، أكد راموس أن فريقه يمتلك "هوية ويلعب بشكل رائع"، ردا على تصريحات نجم وسط برشلونة الإسباني عقب خسارة فريقه في الكلاسيكو بثلاثة أهداف لواحد والتي قال فيها إن النادي الملكي "يعيش على المرتدات".

وصرح راموس اليوم قبل حفل تسليم جوائز الدوري الإسباني لكرة القدم "الأراء كثيرة، ولكن الحقيقة أن طريقة لعبنا لها خصائص، نحن نلعب بهويتنا الخاصة.. نحن نلعب بشكل رائع".

واعتبر المدافع أن الحديث عن وجود "حقبة جديدة يعد أمرا عدائيا بعض الشيء"، ولكنه أضاف "على الرغم من كل شيء اذا ما لعبت بهذه الهيمنة وحققت نتيجة جيدة، فلا مانع من الاحتفال بهذه الصورة".

ورفض راموس من ناحية أخرى المقارنة بين مدرب الفريق السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو، والحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وصرح اللاعب "المقارنات أمر كريه، إنه (أنشيلوتي) رجل لديه معرفة كبيرة بكرة القدم، كان لاعبا ويعرف ما يعنيه ان تكون داخل الملعب، وهذا أمر لا يمكن للكثيرين قوله".

جائزة أفضل لاعب صاعد بالليجا ...







توج لاعب خط وسط برشلونة رافينيا الكانتارا بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الإسباني لموسم 2013-2014 متفوقاً على لاعب ريال مدريد خيسي رودريجيز ولاعب خط وسط أتلتيكو مدريد ساول.

وصرح رافينيا بعد تتويجه بالجائزة: "أشكر سيلتا فيجو وزملائي السابقين لمساعدتي كثيراً، أيضا أريد أن أشكر عائلتي وأخي تياجو الكانتارا والذي من المؤكد أنه سيخرج من هذه المحنة (حول إصابته.)"

وتوج رافينيا بعد تقديمه لموسم كبير رفقة سيلتا فيجو تحت إشراف مدربه الحالي لويس إنريكي، في حين أن ساول هو الآخر لم يكن متواجداً مع فريقه الحالي أتلتيكو مدريد حيث كان معاراً لنادي رايو فاييكانو.

ويجد رافينيا صعوبات في اللعب هذا الموسم مع برشلونة بسبب تواجد العديد من اللاعبين في خط الوسط أمثال إنييستا، وراكيتيتش وتشافي.

جائزة أفضل حارس بالليجا ...







توج حارس مرمى ريال مدريد كيلور نافاس بجائزة أفضل حارس مرمى عن نفس الموسم 2013-2014 متفوقاً على حارس مرمى أتلتيكو مدريد السابق تيبو كورتوا وحارس مرمى مالاجا السابق ويلي كاباييرو.

وصرح حارس المرمى الكوستاريكي بعد تتويجه بالجائزة قائلاً: "إنه لشرف أن أكون هنا وأشكر زملائي السابقين في ليفانتي على هذه الجائزة، أشكركم على مساندتي في الأوقات الصعبة، كما أشكر عائلتي وآمل أن أكون هنا في المستقبل."

وقدم نافاس الموسم الماضي مستويات كبيرة مع فريق ليفانتي وكان صاحب أكبر عدد من التصديات في الليجا، وقاد فريق مدينة فالنسيا لاحتلال المركز العاشر.

وساهمت مستوياته الكبيرة في انتقاله إلى ريال مدريد مقابل 10 ملايين يورو، وكانت هناك أندية أخرى مهتمة في الحصول على خدماته مثل بايرن ميونيخ أو أتلتيكو مدريد.

باقي جوائز الإتحاد الإسباني :





- جائزة اللعب النظيف لنادي ريال سوسيداد .







- جائزة اللاعب المثالي ( للعب النظيف ) ايفان راكيتيتش لاعب اشبيلية السابق و برشلونة حالياً .







- جائزة أفضل لاعب وسط للوكا مودريتش لاعب ريال مدريد .







- جائزة أفضل مهاجم لكريستيانو رونالدو مهاجم الريال و هداف الدوري بـ 31 هدفاً .







- جائزة أفضل لاعب لاتيني للكولومبي كارلوس باكا لاعب أشبيلية .







- جائزة أفضل هدف لكريستيانو رونالدو على هدفه في مرمى فالنسيا .





