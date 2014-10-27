الأحمد: البرلمان العربي يؤكد دعمه لجهود إنهاء الانقسام والتحرك لإنهاء الاحتلال

أكد البرلمان العربي دعمه لجهود انهاء الانقسام والمحافظة على وحدة الشعب الفلسطيني بالتحرك في كل الاتجاهات من اجل تقديم مساعدته ومساندته السياسية للتحرك الذي تقوم بها القيادة الفلسطينية من اجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عضو وفد البرلمان العربي عزام الأحمد، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماعات البرلمان العربي اليوم الاثنين، في مقر الجامعة العربية، إنه بالرغم من زحمة جدول الاعمال امام اللجنة السياسية والأمن القومي والتي هيمنت على جدول اعمال هذه الدورة للبرلمان العربي، احتلت الأوضاع الفلسطينية الحيز الأكبر والاهتمام الأوسع من قبل أعضاء البرلمان العربي.

وأضاف الأحمد، أنه بالرغم من مناقشة العديد من القضايا العربية الساخنة في بعض الاقطار العربية سواء في العراق واليمن وسوريا وليبيا، سيطر الوضع في فلسطين على هذه المواضيع وانعكس ذلك على القرارات الصادرة عن المجلس.

وأشار إلى أن رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، طلب منه تقديم تقرير موجز عن تطور الاوضاع في فلسطين والعدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما وصلت الأوضاع اليه في فلسطين، وكذلك جهود انهاء الانقسام على الساحة الفلسطينية ومساندة حكومة الوفاق الوطني لبسط سلطتها القانونية على قطاع غزة.

وقال الأحمد: إن البرلمان العربي أكد في قرارته النهائية اليوم استمرار دعمه لجهود انهاء الانقسام والمحافظة على وحدة الشعب الفلسطيني بالتحرك في كل الاتجاهات، من اجل تقديم مساعدته ومساندته السياسية لدعم التحرك السياسي الذي تقوم بها القيادة الفلسطينية، من اجل انهاء الاحتلال واقامة الدول الفلسطينية.

كما قرر البرلمان العربي القيام بفعالية مشتركة مع مجلس العموم البريطاني في بريطانيا بالتنسيق مع الجامعة العربية في لندن في شهر شباط/ فبراير المقبل من أجل دعم القضية الفلسطينية وتقديرا لموقف مجلس العموم البريطاني الذي صوت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية.