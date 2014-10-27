فلسطين تنتظر دخول « غينيس » بعرض أكبر علم في رام الله غداً

ناقش مدير عام دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، علي أبو هلال، ورئيس جمعية التسامح الاجتماعية الثقافية في مدينة مونتريال– كيبيك كندا، طارق طه، ترتيبات عرض أكبر علم فلسطيني الثلاثاء المقبل في رام الله.

وأوضح أبو هلال أن هذا الإنجاز "العلم" سجل في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية للمرة الأولى، جاء بجهود بذلها أبناء الجالية الفلسطينية في كندا، بمشاركة ودعم ائتلاف عريض من المنظمات الكندية والفلسطينية والعربية، بالتنسيق مع دائرة شؤون المغتربين.

وأشار إلى أن العلم بعرض ثلاثة أمتار وطول 66 مترا، يمثل عدد سنوات نكبه شعبنا الفلسطيني، ووقع عليه نحو 25 ألف ناشط ومتضامن لدى عرضه في عدة مدن كندا.

وبين أن عرض العلم في رام الله سيكون من خلال مسيرة جماهيرية تحمل العلم وتنطلق من دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وتنتهي عند ضريح الشهيد ياسر عرفات، حيث سيقام حفل لتكريم وفد الجالية الفلسطينية في كندا، بمشاركة ممثلي القوى والشخصيات الوطنية.

من جانبه، قال طه إن هذا الحدث انطلق من كندا بتنظيم عدة فعاليات شارك فيها ناشطون من مئتي جنسية أجنبية، إضافة إلى ناشطين فلسطينيين وعرب، لإبراز وجه فلسطين الحضاري من خلال مناسبة وطنية هي ذكرى النكبة. مشيرا إلى أن عرض العلم في مدينة رام الله يوم الثلاثاء المقبل يأتي استكمالا لهذه الفعالية.

وأشاد الناشط الفلسطيني مفيد الصفدي، بدعم دائرة شؤون المغتربين لهذا الحدث منذ البداية، مشيرا إلى أن هذه الجهود ستتوج بتنظيم احتفال مركزي في مدينة رام الله، يبدأ بانطلاق مسيرة العلم يوم الثلاثاء المقبل.