وزير الدفاع: لن نغير الوضع الراهن في الحرم../ -إسرائيل اليوم

في ضوء التوتر في الحرم، اوضح وزير الدفاع موشيه يعلون أمس بان اسرائيل لا تعتزم تغيير الوضع الراهن في المكان المقدس. فبمناسبة الذكر العشرين للتوقيع على اتفاق السلام بين اسرائيل والاردن، في مركز اسحق رابين في تل ابيب، أثنى يعلون على ملك الاردن عبدالله وقال: "من واجبها التصرف بحكمة وبفهم، والحفاظ على اتفاق السلام الهام هذا مع الاردن والامتناع عن توترات زائدة في الاماكن المقدسة".

وقال يعلون ان الاتفاق قام على اساس الثقة مع الملك حسين وعلى المصالح المشتركة التي تجسدت في السبعينيات، "فقد تطورت العلاقات واصبحت مثلما هي اليوم – تحالف استراتيجي". وقال يعلون ايضا بانه "على مدى السنين كان هذا تحالفا سريا بين زعيم اردني مخلص، جلالة الملك حسين، وطني دولته وانسان عرف كيف يستشرف المستقبل، وبين زعماء دولة اسرائيل الذين فهموا اهمية الاردن، موقعه المركزي في الشرق الاوسط، وتميز العلاقات معه؛ علاقات ساهمت استراتيجيا بالدولتين ووفرت حياة الكثير من ابناء وبنات الطرفين".

وأنهى يعلون كلمته وقال انه في ضوء التطورات في المنطقة وصعود محافل اسلامية متطرفة مثل داعش فان "من واجبنا الا نقع في الاوهام والا تغرينا الحلول السحرية العابثة. فلن نساوم على أمن سكان اسرائيل ولن نراهن عليهم".