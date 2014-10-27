استشهاد الشاب عبد الرحمن أبو عيدة متأثراً بجراحه خلال حرب 2008 على غزة

قالت مصادر عائلية، أن الشاب عبد الرحمن جمال أبو عيدة (22 عاماً) استشهد، متأثراً بجراحٍ أُصيب بها خلال العدوان "الإسرائيلي" عام 2008 على غزة.

وذكرت عائلة الشهيد أبو عيدة، أن الشهيد فارق الحياة مساء الأحد متأثراً بجراح أصيب بها في النخاع الشوكي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008 ، حيث كان يتلقى العلاج في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة.

جدير بالذكر، أن "إسرائيل" شنت في السابع والعشري ن من شهر ديسمبر 2008 حرباً على القطاع استمرت حتى الثامن عشر من شهر يناير 2009، أدت لارتقاء مئات الشهداء والجرحى.