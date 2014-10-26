« المغور الاسرائيلية » تقدم طلبا بعدم تسليم جثمان الشهيد الشلودي

قدمت ما تسمى مؤسسة "المغور الإسرائيلية" التي تمثل القتلى والجرحى الإسرائيليين، طلباً للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية للإيعاز للشرطة عدم تسليم جثمان الشهيد عبد الرحمن الشلودي لعائلته ودفنه في "مقابر الأرقام".

وأوضح محامي مؤسسة الضمير محمد محمود ان مؤسسة المغور تطالب بعدم تسليم الجثمان للعائلة نهائيا، بدعوى " ان الشلودي إرهابي وارتكب عملية عدائية أدت إلى مقتلة طفلة إسرائيلية"، وعدم إجراء جنازة له وان يتم دفنه في مقبرة "المخربين" ولا يدفن في مكان معروف، كما طالبت بنسخة من بروتوكول الجلسة التي عقدت يوم أمس في المحكمة المركزية.

وأضاف المحامي محمود أنه والمحامي فواز الشلودي عقدا جلسة مع المخابرات الإسرائيلية، وبالتالي سيقدمون للمحكمة المركزية ردا على مطالب مؤسسة "المغور".

وأكد المحامي محمود على رفضه تسليم مؤسسة المغور نسخة من برتوكول جلسة المحكمة، مؤكدا ان عائلة الشهيد تنفي أن يكون الحادث متعمدا، انما هو حادث سير، ولم تصدر نتائج التحقيق النهائية لما جرى يوم الاربعاء الماضي في محطة القطار.

وفي سياق متصل اقتحمت القوات الاسرائيلية محيط منزل الشهيد الشلودي في حي البستان، وقامت بإزالة الأعلام الفلسطينية والرايات ويافطة الشهيد، وحرقتها بصورة استفزازية أمام عائلة الشهيد والشبان.

وأفاد مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام أن عدد الاصابات خلال المواجهات بلغ حوالي 20 اصابة، بينهم شاب في رصاصه، كما اصيب 4 صحفيين بصورة طفيفة