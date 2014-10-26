عائلة الشهيد الشلودي ترفض أي قيود لاستلام ابنها لدفنه

قال محامي عائلة الشهيد عبد الرحمن الشلودي محمد محمود، اليوم الأحد، إن العائلة ترفض فرض أي قيود إسرائيلية على دفن ابنها.

وأضاف محمود أن المخابرات الإسرائيلية تنوي التوجه لمحاكم الاحتلال بخصوص كيفية تسليم جثمان الشهيد لذويه.

وأشار إلى أن مخابرات الاحتلال عرضت عليه اليوم تسليم جثمان الشهيد لذويه بين الساعة الـ11 والـ12 مساء عند مقبرة باب الأسباط بمشاركة 60 شخصا بدلا من 20، إلا أن العائلة رفضت.

ولفت إلى أنه ستجري جلسة محاكمة اليوم سيتخللها قرار إما بإجبار العائلة على تسلم الجثمان خلال فترة زمنية محددة وبشروط معينة، أو تنفيذ تهديد الاحتلال بدفنه بمقابر الأرقام.

يذكر أن قوى وطنية وحركات شبابية في القدس دعت لإقامة جنازة رمزية تنطلق من منزل الشهيد في بلدة سلوان عند الساعة الخامسة مساء، وتصل إلى المسجد الأقصى المبارك تكريما للشهيد ورفضا للمماطلة بتسليم جثمانه.