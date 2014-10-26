لماذا طالبت نقابة المحامين عدم التعاطي مع دمغة القضاء الجديدة في غزة

أعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الأحد، رفضه التعاطي مع الطابع الذي أصدره المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة.

واعتبرت النقابة في بيان صحفي إصدار هذا الطابع 'أمرا خطيرا جدا'، ولا يجوز لأي أحد أن يفرض رسوما إلا بقانون، ولا يصدر القانون إلا من جهات الاختصاص، ولا يحق لمصدر هذا القرار أن يجمع بين السلطتين التشريعية والقضائية.

ونوهت إلى 'أنه ولأول مرة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية يصدر طابع دمغة بعملة الشيقل، ما يعطي شرعية للاحتلال وعملته، وهو أمر خطير فيه مساس بالثوابت الفلسطينية'.

وطالب مجلس النقابة كافة المحامين والمحاميات بعدم التعاطي مع هذا الطابع، لعدم قانونيته، داعيا المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة إلى سحب هذا القرار، وإلا فإنه سيقوم بعدة خطوات حتى يتم إلغاء تنفيذه.