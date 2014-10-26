الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا خلال يومين

قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، إن قواته اعتقلت الليلة الماضية والليلة التي سبقتها 15 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا للبيان فإن 6 من المعتقلين الفلسطينيين مشتبهين في المشاركة في مواجهات و"إرهاب شعبي" ضد مستوطنين وقوات الاحتلال.

وأضاف البيان أن المعتقلين هم من البلدات الفلسطينية عتيل ودير أبو مشعل والمغير وبيت أمر وسعير وزعترا وبيت عوا ومدينة الخليل.

ونقل جيش الاحتلال المعتقلين الفلسطينيين إلى معتقلات حيث سيجري التحقيق معهم.

كذلك اعتقلت شرطة الاحتلال عدد من الشبان في القدس الشرقية المحتلة بادعاء مشاركتهم في المواجهات الجارية في المدينة منذ منتصف الأسبوع الماضي.