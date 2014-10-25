وفد من الفيفا يزور قطاع غزة في كانون أول المقبل

التقى اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، السيد جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في مقر الفيفا بزيوريخ على هامش اجتماعات لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الدولي التي اقيمت بزيوريخ الثلاثاء الماضي.

وقدم الرجوب خلال اجتماعه ببلاتر، ملفا كاملا عن مجمل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الظالمة على أبناء شعبنا بقطاع غزة، بالإضافة إلى تقديمه شرحا كاملا عن مجمل التطورات التي وصلت إليها الكرة الفلسطينية على صعيد انتظام المسابقات، وإقامة المنشات الرياضية والاستمرار في إقامة برامج تطوير الكوادر الرياضية وتنظيم الدورات المتخصصة له من اجل مواكبته لآخر التطورات التكنولوجية التي يستخدمها القائمون على اللعبة في العالم.

وفي سياق متصل، أكد اللواء الرجوب أن موقف فلسطين في تأييد مرشح رئاسة الفيفا يعتبر موقفا معلناً بتأييد السيد بلاتر من أجل الفوز بولاية جديدة من اجل الاستمرار في تطوير كرة القدم العالمية، بالإضافة إلى جهوده الدائمة في الوقوف إلى جانب الرياضة الفلسطينية والعمل على إيجاد حل جذري لمشكلاتها من منطلق حرصه والتزامه الثابت اتجاه فلسطين باعتبارها عضوا فاعلا في الاتحاد الدولي للعبة.

من جانبه أعرب بلاتر عن تعاطفه الكامل مع الرياضيين الأبرياء الذين قضوا خلال الحرب على غزة، مجددا إدانته لما يتعرض له عناصر اللعبة في فلسطين من ممارسات تخالف كافة القوانين الرياضية الدولية.

وجدد السيد بلاتر تعهده بالعمل على مساعدة المؤسسة الرياضية الفلسطينية والعمل على إعادة تأهيل الملاعب والمشاريع الرياضية في غزة من خلال الموافقة على تعشيب 20 ملعباً جديداً، والعمل على استكمال مشروع إصلاح ملعب فلسطين، وإرسال وفد من الفيفا إلى قطاع غزة في بداية شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل.