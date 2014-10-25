كشف ملابسات سرقة مصاغات ذهبية وأموال ببيت لحم

كشفت الشرطة السبت ملابسات سرقة مصاغات ذهبية ومبالغ مالية من داخل (8 منازل) بأماكن متفرقة في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الشرطة في بيان لها أنها تلقت العديد من الشكاوي من مواطنين بأماكن متفرقة في محافظة بيت لحم حول دخول مجهولين إلى منازلهم ومركباتهم.

كما جرى الكشف عن سرقة مصاغات ذهبية عبارة عن طقم ذهب وأساور وخواتم وتعليقات ذهبية مع صلبنان وساعات يد وكاميرات وهواتف نقالة ومجوهرات واونصات ذهبية وسبعة أجهزة حاسوب (لاب بتوب ) ومبالغ مالية من فئة الشيقل والدولار والدينار.

وبينت تشكيلها فريق بحث وتحري من طواقم شرطة محافظتي بيت لحم والخليل، وتمكنت المباحث من إلقاء القبض على شخص مشتبه به بعمليات السرقة تم إحضاره، واعترف بإفادته بعمليات السرقة.

وأكدت في البيان أنه تم إحالة المشتبه به والمضبوطات إلى قسم التحقيق الجنائي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وتحويله للنيابة العامة.