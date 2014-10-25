خلال مشاركته بالمؤتمر السوداني العام.. د. الهندي يشيد بمتانة العلاقات الفلسطينية-السودانية

أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. محمد الهندي على متانة العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسوداني من خلال دعمها المتواصل للقضية الفلسطينية على جميع الصُعد.

وقال الهندي خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الوطني العام السوداني الرابع الذي يقام في العاصمة السودانية (الخرطوم)، إن "السودان وشعبه ظلا يقفان سنداً للقضية الفلسطينية"، مشيراً إلى قوة العلاقات الطيبة التي تربط الشعبين.

كما وتحدث د.الهندي عن انتصار الذي حققه الفلسطينيين وصمودهم في وجه آلة الحرب الإسرائيلية، وعن المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، متمنياً أن يكون للمؤتمر العام الرابع نتائج ومخرجات إيجابية تلقي بظلالها على القضية الفلسطينية..

كما واستقبلت الجماهير المشاركة في المؤتمر وعددها 6 آلاف عضو كلمة د. الهندي بحماسة وتفاعل قوي وعلت التكبيرات في القاعة والهتافات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق أهالي غزة.

وتنتهي أعمال المؤتمر العام اليوم السبت 25 أكتوبر، وتناقش قضايا ذات ارتباط بالسياسة والاقتصاد والتنمية والاستقرار والسلام والأمن في السودان والمنطقة.