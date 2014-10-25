الجزائر تعتزم محاربة الشغب الجماهيري بالنساء والفتيات

تعتزم الاذاعة الجزائرية وإحدى شركات الهاتف المحمول الراعية للدوري الجزائري لكرة القدم، تنظيم مبادرة لتمكين العائلات وبالأخص النساء والفتيات من دخول الملاعب في محاولة للحد من الشغب الذي بلغ مستويات قياسية.

واختار المنظمون مباراة نصر حسين داي وشباب قسنطينة المقررة يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ضمن المرحلة التاسعة من المسابقة لإطلاق مبادرتهم من خلال تخصيص مدرجات خاصة بالعائلات ، كما بدأوا حملة ترويج عبر مختلف القنوات الاذاعية.

وأعلن محفوظ قرباج، رئيس رابطة الدوري الجزائري دعمه للمبادرة متمنيا أن تسهم في الحد من موجة العنف المتصاعدة.

لكن عوائق حقيقية تواجه نجاح هذه المبادرة خصوصا قدرة المنظمين على اقناع المشجعات على التوجه الى الملعب في مجتمع لازال يوصف على أنه محافظ ، إلى جانب الخوف من أن يتحول ملعب 20 اغسطس الذي يستضيف المباراة الى ساحة لتصفية الحسابات بين مشجعي ناديا نصر حسين داي وشباب بلوزداد على خلفية ما حدث في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضي ضمن المرحلة الثامنة من المسابقة.