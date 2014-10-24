رئيس « الكنيست »: إسرائيل لن تسمح بتدهور الأوضاع الأمنية في القدس

قال رئيس البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، يولي أدلشتاين، إن حكومته لن تسمح بتدهور الأوضاع الأمنية في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، وستحول دون تطورها لتكون مشابهة بالوضع الذي كان يسود في منطقة غلاف غزة.

وادّعى أدلشتاين في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية معنية بـ "الحفاظ على التعايش في القدس"، مضيفاً "سكان المدينة يهوداً وعرباً سيواصلون العيش معاً في المستقبل"، على حد قوله.

من جانبه، قال مساعد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، راز نيزري، إن مجلس الوزراء سيطرح مشروع قانون على "الكنيست" يقضي بتشديد العقوبة على ملقي الحجارة، بحيث سيتسنى للمحاكم الإسرائيلية فرض عقوبة السجن لعشرين عاماً بحق أي شخص يدان برشق الحجارة بقصد "الإيذاء الخطير"، وفق قوله.