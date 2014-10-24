« الكلاسيكو » .. تاريخ وحقائق وأرقام

ينتظر متابعو الكرة الأوروبية بشكل عام والكرة الإسبانية على وجه الخصوص بفارغ الصبر اللقاء الكبير المنتظر بين قطبي "الليغا" ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو يوم السبت المقبل, ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني.

ويحمل لقاء "الكلاسيكو" الكثير من المعاني سواء الكروية أو تلك التي تمثل أمورا خارج المستطيل الأخضر, نظرا للعداوة الكبيرة والأزلية بين الناديين والتي سطرها التاريخ في وريقاته منذ أول لقاء بين الفريقين في 1929.

وقبيل "الكلاسيكو" المنتظر بين قطبي الكرة الإسبانية, نترككم مع الأرقام والحقائق التي سطرت عبر التاريخ للمواجهة الأهم في الساحة الكروية الأوروبية.

- 33 لاعبا عبر التاريخ لعب بقميصي ريال مدريد وبرشلونة، 12 منهم انتقلوا من ريال مدريد لبرشلونة و21 في الخط العكسي.

- الإسباني ألفونسو إيبانيز كان أول لاعب انتقل من أحد قطبي إسبانيا للآخر في 1902 حين غادر برشلونة نحو ريال مدريد.

- آخر لاعب لعب لكلا الفريقين كان الأرجنتيني خافيير سافيولا الذي انتقل في 2007 إلى ريال مدريد, بعد أن قضى فترة سابقة بالقميص الكتالوني.

- التقى الفريقان في 260 مواجهة سابقة, منها 227 في إطار رسمي, والبقية وديا.

- أول لقاء كلاسيكو جمع الفريقين كان بتاريخ 17 فبراير 1929 وفيه انتصر ريال مدريد على برشلونة (2-1).

- ريال مدريد حقق الانتصار في 91 لقاء, فيما حقق برشلونة الفوز في 88, وانتهى 48 لقاء بالتعادل.

- 385 هدفا سجلها لاعبو ريال مدريد في شباك برشلونة على مر تاريخ لقاءات الفريقين المباشرة, في المقابل سجل لاعبو برشلونة 371 هدفا.

- 25 هو عدد الانتصارات التي حققها كل من الفريقين على حساب الآخر خارج أرضه.

- أكثر لاعب بين الفريقين شارك في لقاءات "الكلاسيكو" هو المدريدي مانولو سانشيز في 43 لقاء.

- ليونيل ميسي نجم برشلونة هو الهداف التاريخي لـ"الكلاسيكو" بتسجيله 21 هدفا.

- أول "كلاسيكو" أقيم على "سانتياغو برنابيو" في ريال مدريد كان في 1948 وفيه فاز برشلونة (2-1).

- أول كلاسيكو استضافه "كامب نو" ملعب برشلونة كان في 1958, وفيه انتصر ريال مدريد (2-0).

- أكبر نتيجة حضرت في لقاءات "الكلاسيكو", كانت فوز ريال مدريد على حساب برشلونة (11-1) في 1943 حين التقى الفريقان في قبل نهائي الكوبا ديلا ري.

- في 2005 وقف جمهور ريال مدريد ليصفق لرونالدينيو نجم برشلونة بعد أن وقف سابقا لمارادونا في 1983.

- وفق آخر إحصائية اأجريت في إسبانيا 44% من سكان إسبانيا يشجعون برشلونة, فيما 37% يقفون مع الفريق المدريدي.

- أطول سلسلة من الانتصارات حققها ريال مدريد على برشلونة تواليا كانت 6 لقاءات في الفترة بين 22 فبراير 1962 و28 فبراير 1965.

- أطول سلسلة من الانتصارات حققها برشلونة على ريال مدريد تواليا كانت 5 لقاءات في الفترة بين يناير 1948 والشهر ذاته من 1949, ثم عاد وكرر ذلك في الفترة بين ديسمبر 2008 و نوفمبر 2010.

- في الفترة بين إبريل 1972 و فبراير 1974، برشلونة استطاع الحفاظ على نظافة شباكه في جميع مواجهاته أمام ريال مدريد (5), وهي أطول فترة استطاع فيها ألا يستقبل الأهداف أمام الخصم الأزلي.

- في المقابل بين يونيو 1974 و مايو 1975, ريال مدريد لم يستقبل في 3 لقاءات أمام برشلونة أي هدف وهي الفترة الأطول له.

- كريستيانو رونالدو هو اللاعب الوحيد عبر تاريخ لقاءات الفريقين الذي تمكن من التسجيل في 6 "كلاسيكو" متتالي بواقع 7 أهداف.

- بين لاعبي الفريقين الذين سيكونون حاضرين في لقاء السبت, تشافي هيرنانديز صاحب العدد الأكبر من المشاركات في "الكلاسيكو" بـ40 لقاء, يليه إيكر كاسياس بـ34.