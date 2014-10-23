صور| « عبيد » .. يتوج ببطولة البنيان المرصوص للطائرة

توج فريق الشهيد رامز عبيد مساء يوم الثلاثاء الموافق 21-10 ببطولة البنيان المرصوص لكرة الطائرة التي نظمتها اللجنة الرياضية بإقليم غرب خانيونس علي ملعب النور الاسلامي غرب المدينة.

وشارك في البطولة ثمانية فرق من المنطقة ، وتأهل لنهائي البطولة فريق الشهيد رامز عبيد بعد تغلبه علي فريق الشهيد أحمد البيوك، وفي الطرف الأخر تأهل فريق الشهيد علاء الشاعر بعد تغلبه علي فريق الشهيد يحيي القصاص .

وفي مباراة حماسية ظهرت قوتها منذ بداية أول شوط حيث فريق الشهيد الشاعر بنتيجة 25-21.

وفي الشوط الثاني عادل فريق الشهيد عبيد الكفة وفاز بنتيجة 25-20 ، ليلجأ الفريقين للشوط الفاصل الذي كان من نصيب فريق الشهيد رامز عبيد بنتيجة 15-11 ، ويحصد على إثره لقب البطولة.

وفي الختام ألقي الشيخ مدحت الشاعر كلمة حركة الجهاد الأسلامي أكد فيها علي الدور البارز الذي قام فيه شهداء معركة البنيان المرصوص في المعركة ضد العدوان الغاشم .

وبحضور الأخوة أعضاء اللجنة الرياضية العامة عماد النجار، وسلمان أبو سحلول ،وعلي أبو سحلول وزعت الجوائز علي الفريقين الحاصلين علي المركز الأول والثاني، بالإضافة لحكام البطولة .

























