المالكي: تصويت برلمانات أوروبا للاعتراف بفلسطين مؤشر على متغيرات سياسة

قال وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي، بأن تصويت برلمانات ومجالس الشيوخ في دول أوروبية لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، تعد رسائل واضحة لحكوماتها تحثهم على التحرك الفوري للاعتراف بها.

وأضاف المالكي في حديث صحفي اليوم الخميس، بأن تصويت مجلس الشيوخ الإيرلندي بالاجماع لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، تعبير عن عطش سياسي كبير، وهي رسائل واضحة إلى حكومته وصانعي القرار، بضرورة التغيير من سياستها بما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وحثها على التحرك الفوري للاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضح المالكي بأن بعض الحكومات ربطت الاعتراف بدولة فلسطين، بتحقيق التسوية مع حكومة الاحتلال، وهم على علم بأن الاتفاقات لا يمكن تحقيقها في ظل تعنت دولة الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته ، قائلاً:" حاولنا الالتفاف على هذا الموقف الرسمي عبر لجان التضامن والأحزاب المختلفة، لتفعيل البرلمانات في تلك الدول، رغم أنها رمزية غير ملزمة إلا أنها تشكل ضغطا على حكوماتها.

واضاف "بدأنا في البرلمان البريطاني حيث حققنا نجاحاً، تبعه تحرك لجان التضامن في دول أوروبية، وفي مجلس الشيوخ الايرلندي ، ونحن بانتظار تفعيل ذات الخطوة في العديد من الدول الأوروبية، لإحراج من يختبيء خلف التوصل إلى اتفاق تسوية مع الجانب الاسرائيلي بالتوازي مع الاعتراف بفلسطين.