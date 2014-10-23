الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال 19 فلسطينياً في القدس والضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 19 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة والقدس المحتلة.

وقال جيش الإحتلال أن جيش الاحتلال اعتقل 17 فلسطينيا من مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، على خلفية المشاركة في مواجهات ضد جنود الاحتلال.

وتركزت الاعتقالات في مدن الخليل، وبيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بالإضافة إلى مدن بشمال الضفة الغربية".

كما أشار الجيش إلى أن فلسطينيين اثنين آخرين، تم اعتقالهم في القدس خلال ساعات الليل، على خلفية مشاركتهم في مواجهات نشبت في حي سلوان والبلدة القديمة.

