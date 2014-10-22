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حالة الطقس: الحرارة حول معدلها السنوي العام

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 05:11 - 22 أكتوبر 2014
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الاربعاء، غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ ارتفاع  ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من  معدلها السنوي العام  بقليل، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويبقى الجو يوم الجمعة، غائماً جزئياً الى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكرعلى درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولا يطرأ تغير يذكرعلى درجات الحرارة يوم السبت، ويكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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