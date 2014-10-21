بسيسو يؤكد صرف دفعة مالية للموظفين في غزة قبل نهاية الشهر الحالي

جدد الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني إيهاب بسيسو، تأكيده على أنه سيتم صرف دفعة مالية لموظفي قطاع غزة قبل نهاية الشهر الجاري.

ونوه بسيسو في لقاء متلفز على قناة القدس الفضائية مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الدفعة المالية سيكون مقدارها 30 مليون دولار مقدمة من دولة قطر وستوزع بطريقة تشرف عليها الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن هذه الآلية ستتبع مع الموظفين حتى تنتهي اللجنة الإدارية والمالية التي شكلت للبحث في أمور الموظفين من عملها.

وكان عدة مسئولين ووزراء في الحكومة أعلنوا عن صرف دفعة مالية من مستحقات الموظفين في قطاع غزة قبل نهاية هذا الشهر.