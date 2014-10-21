« غوغل » تنشر دليلاً للانتقال من « آيفون » لـ« أندرويد »

أطلقت شركة "غوغل Google"، اليوم الثلاثاء، صفحة جديدة ضمن الموقع الخاص بنظام التشغيل "أندرويد Android" التابع لها، والتي تأتي فيما يبدو رداً على الصفحة التي نشرتها نظيرتها "آبل Apple" الشهر الماضي، وهي التي جاءت لمساعدة مستخدمي نظام "أندرويد" في الانتقال إلى "آيفون".

وعلى غرار الصفحة الخاصة بشركة "آبل"، تشرح صفحة "غوغل" الجديدة لمستخدمي نظام "آي أو إس iOS" المشغل لأجهزة شركة "آبل" المحمولة، كيفية نقل معلوماتهم الخاصة وملفاتهم إلى هواتف "أندرويد".

وكان دليل شركة "آبل" قد جاء عقب إطلاقها للمرة الأولى هواتف "آيفون" بشاشات كبيرة، وهما الهاتفان "آيفون 6" الذي يقدم شاشة بقياس 4.7 بوصة، والهاتف "آيفون 6 بلس" الذي يقدم شاشة أكبر بقياس 5.5 بوصة.

وتسعى "آبل" من خلال إطلاق هواتف ذكية بشاشة كبيرة، وفقاً للمحللين، إلى جذب قسم من مستخدمي نظام التشغيل "أندرويد" إلى هواتفها بعد أن أصبحت تتوفر بقياسات منافسة لقياسات أجهزة "أندرويد".

ومن جهتها "غوغل"، وبعد إطلاق الإصدار الأحدث من نظام التشغيل "أندرويد" والذي يحمل الرقم 5.0 والاسم الرمزي "المصاصة Lollipop"، أخيراً، أطلقت دليل الانتقال من هواتف "آيفون" إلى أجهزة "أندرويد".

وتستهدف "غوغل" بدليلها الجديد أربع فئات، وذلك بغية مساعدة المستخدمين على التحول بسهولة، حيث تشرح كيفية نقل الصور والملفات الموسيقية، وجهات الاتصال، فضلاً عن كيفية إعداد البريد الإلكتروني والرسائل، والعثور على التطبيقات المفضلة.

واحتوى الدليل على تعليمات حول كيفية رفع الصور عبر تطبيق "جوجل بلس فوتوز Google+ Photos" ونقل الملفات الصوتية من مكتبة "آيتونز iTunes" إلى خدمة "غوغل بلاي ميوزيك Google Play Music".

كما يوفر دليل الانتقال من "آي أو إس" إلى "أندرويد" تعليمات خطوة بخطوة للتعامل مع جهات الاتصال في خدمة "آيكلاود iCloud".

ويعتقد البعض أن "غوغل" قد لا تحتاج إلى هذا الدليل، خاصة مع سيطرة "أندرويد" على سوق أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة، فحسب الأرقام الخاصة بالربع الثاني من العام الجاري 2014، ذكرت شركة التحليلات "آي دي سي IDC" أن نظام التشغيل التابع لـ"غوغل" أصبح يشكل ما نسبته 84.7 بالمئة من حصة السوق، بينما يشكل نظام "آي أو إس" ما نسبته 11.7% من السوق.