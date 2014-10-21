حماس: تصريحات يعلون تلكؤ لعدم تسهيل دخول مواد البناء لغزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي موشية بوغي يعلون محاولة للابتزاز، وتلكؤ الاحتلال في رفع الحصار وتسهيل دخول مواد البناء لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال د. سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة "حماس" على صفحته على "الفيس بوك": إن اتفاق التهدئة لا علاقة له بسلاح المقاومة، وأن تصريحات يعلون أثارت غضب المقاومة.

وأضاف: على المجتمع الدولي أن يتدخل لإلزام الاحتلال برفع الحصار وبدء الاعمار قبل نفاد صبر غزة، وعلى الإسرائيليين سكان غلاف غزة أن يطلبوا من يعالون التوقف عن هذه التصريحات الغبية لأنها ضارة بهم.

وكان يعلون قد قال خلال مقابلة مع شبكة pbc الأمريكية بأن الفلسطينيين غير معنيين بحل الدولتين لشعبين فهدف الفلسطينيين فقط تدمير "إسرائيل"، محذراً حماس بالقول " إن أعادت حماس ترميم الأنفاق فلن نسمح بإدخال مواد الاعمار لقطاع غزة , فنحن لا نريد ان تصل الأموال للمقاومة".

ووجه يعلون في تصريحات للقناة العاشرة انتقادات للرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلا ان عباس يعمل بشكل أحادي الجانب لاستخدام المؤسسات الدولية لرفع الشرعية عن "إسرائيل" بدلا من ان يجلس معنا ويتفاوض.

وحول السيطرة "الإسرائيلية" عن الضفة المحتلة قال يعلون لا يمكننا وقف النشاط العسكري في الضفة فلو فعلنا ذلك سنجد الضفة تحت سيطرة حماس والمقاومة .