فرق طوارئ الأشغال بالضفة تستعد لبدء أعمالها الأسبوع القادم للشتاء

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان استعداداتها وجهوزيتها لفصل الشتاء، تلافياً لحدوث أي مخاطر.

وقال وكيل الوزارة فائق الديك، "إننا نعمل على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للتحضير لموسم الشتاء الحالي لتفادي حدوث أي مخاطر او أضرار، حيث أن أعمال فرق طوارئ الوزارة ستباشر أعمالها، اعتباراً من الأسبوع القادم، ومن خلال تنسيق أفقي بين الإدارات العامة والمديريات ذات العلاقة".

وأكدت الوزارة أنها تعمل على حصر الاحتياجات اللازمة لفرقة الطوارئ من أدوات عمل واتصالات ومبيت، ومعرفة بأسماء فرق الطوارئ المقترحة في المديريات ومهام كل موظف فيها، وذلك في إطار الجهود لتوفير شتاء آمن يخرج به بأقل الأضرار.