قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات بحجة الإحصاء بقرى رام الله

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، حملة اقتحامات ومداهمات فجر اليوم الثلاثاء، لمنازل المواطنين في قرية بدرس غرب رام الله بالضفة المحتلة، بحجة إجراء عملية إحصائية.

وذكرت مصادر محلية نقلاً عن عدد من المواطنين أن الاحتلال اقتحم القرية بعشرات الجنود وداهم المنازل بصورة عنيفة وقام بالتحقيق مع الأهالي والتدقيق في بطاقاتهم وتصويرهم وتصوير مرافق المنازل.

وذكروا بأن الجنود قاموا برسم مخططات للمنازل من الداخل، دون تفتيشها أو العبث بمحتوياتها، وإجراء عملية إحصاء وتعداد للأهالي وتوثيق ذلك بالصور.

واعتدت قوات الاحتلال خلال اقتحامها على مصور تلفزيون وطن الصحفي محمد عوض وتم ضربه بأعقاب البنادق وركله بالأرجل، كما تعمد الجنود إبقاءه خارج المنزل والتحقيق معه.

وتجري قوات الاحتلال عمليات دهم واسعة بين الحين والآخر في مختلف محافظات الضفة الغربية تقوم خلالها باقتحام المنازل والاعتداء على المواطنين وتفتيش منازلهم بحجة الإحصاء والتعداد السكاني وذلك لأهداف أمنية.