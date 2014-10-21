التلفزيون « الإسرائيلي »: منذ الحرب على غزة القدس غير آمنة

ذكر التلفزيون "الإسرائيلي" القناة العاشرة أن مدينة القدس منذ انتهاء الحرب علي غزة وخلال الأسابيع الماضية تشهد يومياً وبشكل كبير مواجهات بين الفلسطينيين من سكان المدينة و"الإسرائيليين".

وقد وجه رئيس بلدية القدس نير بركات انتقاده للشرطة "الإسرائيلية" لأنها لم تقمع بشكل كافي الفلسطينيين ووفقاً للقناة العاشرة فإن القدس أصبحت غير آمنه بسبب ازدياد أعمال المقاومة فيها.

وقد دعت جماعات دينية يهودية الكنيست "الإسرائيلي" إلى التصويت على مشروع قرار لتقسيم المسجد الأقصى، تحت شعار حق المساواة في العبادة بين المسلمين واليهود.

وربما يكون التقسيم الذي فرضته "إسرائيل" في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل هو نموذجها القادم داخل المسجد الأقصى، وقد وضع هذا الطرح أعضاء يمثلون عدة أحزاب "إسرائيلية" داخل الكنيست.

وبدأت بالفعل الخطوات العملية لتطبيق التقسيم المكاني والزماني على المسجد الأقصى بحماية الأذرع الأمنية للحكومة "الإسرائيلية" وهو ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة خلال الأسابيع الماضية.