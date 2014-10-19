استقالة البلعاوي من تدريبات شباب الخليل

أنهى الكابتن غسان البلعاوي علاقته رسميا مع نادي شباب الخليل مساء الأحد.

وجاء قرار الاستقالة بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها الفريق على أرضه وبين جماهيره أمام ثقافي طولكرم (0-1)، في الجولة الخامسة من دوري المحترفين الفلسطيني.

وقال البلعاوي: "اجتمعت مع مجلس الادارة وقررنا الافتراق بالتراضي في ضوء استمرار سوء النتائج التي يمر بها الفريق".

وخاض شباب الخليل 5 لقاءات في الدوري، حيث فاز في مباراة واحدة على الخضر، وتعادل في لقاءين أمام هلال القدس والأمعري، وخسر مثلهما أمام شباب الظاهرية وثقافي طولكرم.

وأوضح البلعاوي أن التغيير بات أمرا مهما للفريق في ظل سوء النتائج، مشيرا إلى أنه جاء لبناء فريق جديد للعميد، لكن الظروف والنتائج لم تساعده، إضافة للضغط الجماهيري الكبير, متمنيا التوفيق للفريق في الفترة المقبلة.