دعوات لاقتحام الأقصى صباح غداً

أعلن أفرد من جماعة ما تسمى "طلاب الهكيل" أنهم سيقدمون على اقتحام المسجد الأقصى غداً تضامناً مع المتطرف "يهودا غليك" الذي تم تمديد منعه من اقتحام المسجد حتى نهاية الأسبوع القادم.

وأشار أفراد الجماعة المتطرفة إلى أنهم سيتواجدون عند باب المغاربة غدٍ عند الساعة الـ 7:30 صباحاً بهدف البدء بعملية الاقتحام.

يُذكر أن تلك الجماعة تتشكل من طلاب في الجامعات العبرية، يقودها المتطرف "تومي نيساني"، والمتطرفة "راشيل توتي"، و"سارة ياشيديف"، و"عوفير ليفني".

ويتعرض المسجد الأقصى في هذه الأيام لحملة مسعورة من قبل الاحتلال ومستوطنيه من اقتحامات متكررة تهدف إلى ترسيخ فكرة تواجدهم في الاقصى وتقسيمه.