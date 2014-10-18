بحرية الاحتلال: سواحل غزة أنفاق كبيرة تهدد « إسرائيل »

قال ضابط في البحرية الإسرائيلية أنه لا يمكن لإسرائيل زيادة مساحة الصيد قبالة سواحل غزة والتي وصفها بأنها عبارة عن "نفق كبير" يهدد "إسرائيل" – حسب زعمه.

وحسب إذاعة ريشت بيت ، اليوم السبت، فإن ضابط مسؤول عن الحدود البحرية مع قطاع غزة قال ،إن زيادة مساحة الصيد تهدد منصات الغاز البحرية كما تهدد ميناء "عسقلان" والسفن التجارية التي ترسو فيها.

وزعم الضابط أن غالبية الصيادين الفلسطينيين يشاركون في أعمال المقاومة، وأن مجموعات مقاومة في غزة تعمل تحت هذا الغطاء.

كما ادّعى تصاعد محاولات تهريب السلاح من مصر إلى غزة عبر البحر بعد أن أغلقت السلطات المصرية الأنفاق المنتشرة على الحدود.

وبدوره قال ضابط آخر "تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث إلقاء الحجارة والزجاجات والقضبان الحديدية من قبل الصيادين الفلسطينيين تجاه الزوارق الحربية".