مركز للأسرى: صفقة وفاء الأحرار أعظم انجازات المقاومة الفلسطينية

قال مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان فؤاد الخفش إن صفقة وفاء الأحرار كانت من أعظم ما أنجزته المقاومة الفلسطينية خلال انتفاضتين وأنه عمل أعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية وأكد على أهمية الإنسان الفلسطيني لدى فصائل المقامة .

وأضاف الخفش في ذكرى صفقة وفاء الأحرار الثالثة والتي تصادف اليوم السبت 18/10 فرح الشعب الفلسيطني بأسره وعمّت الفرحة بيوت جميع الفلسطينيين حتى أولئك الذين كنا نتمنى تحررهم والافراج عنهم ورفض الاحتلال ذلك فرحوا للافراج عن زملائهم وفرحت عائلاتهم أيضا.

وقال الخفش إن صفقة وفاء الأحرار يجب أن تتحول لتاريخ يدرس ويسجل ، فكيف استطاعت

المقاومة أن تحتفظ بالجندي كل هذه السنين ، وكيف قامت بفرض شروطها وإتمام الأمر رغم كل محاولات الاحتلال الوصول له أمور كبيرة وعظيمة يجب شرحها وفهمها .

وأضاف الخفش إن من أعظم انجازات الصفقة إعادة الاعتبار لقضية الانسان الذي أهمل طوال عقود وترك نائل البرغوثي في سجنه 33 عاما بشكل متواصل دون تحررالى أن أتت هذه الصفقة لتنهي معاناته وتحرره بصفقة مشرفة .

وذكر الخفش أن لاءات الاحتلال جميعها تحطمت فالاحتلال الذي رفض الافراج عن أسرى القدس والداخل أفرجت عنهم المقاومة فيما رفض الاحتلال الافراج عن أي أسير من هذه المناطق في صفقات المفاوضات الأمر الذي أعاد الاعتبار لبعد هام وأكد على أن فلسطين وحدة جغرافية واحده مقاومة .