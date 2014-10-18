أول مستوطن للمريخ سيموت هناك بعد 68 يوماً

توصل علماء إلى استنتاج مفاده أن أول مستوطن للمريخ سيموت بعد مرور 68 يوما من وصوله لهذا الكوكب الاحمر.

وقد توصل العلماء الى استنتاجهم هذا بعد تحليلهم، بمعادلات رياضية دقيقة، لاحتياطيات الاوكسجين والغذاء والتكنولوجيا التي سيلجا اليها رائد المريخ الاول، مؤكدين موته بالاختناق حتما بعد انقضاء تلك المدة تقريبا.

ويرى العلماء أن النباتات التي يجب أن تزود المستوطنين الاوائل للمريخ بالمواد الغذائية ستنتج كميات فائضة من الاكسجين، علما أن التكنولوجيات الخاصة بتشكيل التوازن في الجو لم تتطور بعد.

ويشكك العلماء في نجاح البعثة الى المريخ مشيرين إلى أن المستوطنين سيواجهون مع مرور الوقت حاجة ماسة لقطع الغيار لأدواتهم الحياتية التي سيزداد سعرها باستمرار.

يذكر أن مشروع " Mars One " أطلقه الهولندي باس لانسدورب الذي يخطط بحلول عام 2024 لإرسال أول فريق من المستوطنين ليقوم برحلة فضائية الى المريخ ذهابا فقط، ويبدأ في استيطان هذا الكوكب.