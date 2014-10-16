إنتخاب الأعضاء ال5غير الدائمين لمجلس الأمن

أنهت الجمعية العامة للامم المتحدة إنتخاب الأعضاء الخمسة غير الدائمين لمجلس الأمن للعامين 2015-2016.

وفازت بالاقتراع عن أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي دولة فنزويلا بغالبية كبيرة حيث حصلت على 181 صوتا من مجموع 193 أي أكثر من الثلثين.

وستحل فنزويلا محل الأرجنتين التي تنتهي عضويتها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2014

وعن مقعد آسيا فازت ماليزيا بالمقعد لتحل محل كوريا الجنوبية وحصلت على 187 صوتا.

وعن مقعد أفريقيا فازت أنغولا بغالبية 190 صوتا وبالتالي ستجلس في المقعد الذي ستخليه رواندا في نهاية العام

وعن مجموعة أوروبا الغربية فازت كل من نيوزيلندا من الجولة الأولى بحصولها على 145 صوتا أي أكثر من الثلثين بينما حصلت إسبانيا على 120 صوتا ولم تحصل تركيا إلا على 73 صوت.

وبالتالي ستكون تركيبة مجلس الأمن إبتداء من 1 كانون الثاني/ يناير 2015 كالتالي:

- الأعضاء الخمسة الدائمون: الولايات المتحدة، الاتحاد الروسي، الصين الشعبية، فرنسا، بريطانيا

- الأعضاء الخمسة غير الدائمين الباقون لنهاية 2015 : الأردن، تشاد، نيجيريا، لثوانيا، تشيلي

- الأعضاء الخمسة المنتخبون اليوم للفترة 2015-2016: فنزويلا، ماليزيا، أنغولا، نيوزيلاندا، إسبانيا