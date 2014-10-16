فحوص للمسافرين القادمين لــ « إسرائيل » من دول ينتشر فيها إيبولا

أصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، تعليمات تقضي بإجراء فحوص للمسافرين القادمين إلى "إسرائيل" من دول يوجد تخوف من انتشار مرض فيروس إيبولا فيها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تعليمات نتنياهو جاءت في ختام مشاورات هاتفية، أجراها مساء اليوم، حول سبل مواجهة فيروس إيبولا، وشارك في المشاورات وزيرة الصحة، ياعيل غيرمان، ومدير عام وزارة الصحة، البروفيسور أرنون أفيك، ومدير عام مطار بن غوريون، شموئيل زكاي.

وتقرر في ختام المشاورات زيادة الاستعدادات لمواجهة احتمال دخول مسافرين يحملون فيروس إيبولا عن طريق الجو والبحر والبر، واتخاذ خطوات استباقية بينها فحص درجة حرارة أجساد المسافرين القادمين من مناطق يوجد تخوف حيالها من انتشار المرض فيها.

وجرى خلال المشاورات استعراض تقرير حول تدريب سيجري في مطار بن غوريون، غدا الجمعة، وسيحاكي وصول مريض يحمل فيروس إيبولا. وسيبدأ التدريب بمرحلة توجيه الأسئلة للمريض وحتى نقله إلى المستشفى.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس أن عدد المتوفين جراء الإصابة بفيروس إيبولا بلغ قرابة 4500 شخص وأن عدد حاملي الفيروس يقارب التسعة آلاف.