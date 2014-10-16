قافلة مساعدات عمانية و مصرية تصل غزة عبر معبر رفح

سمحت السلطات المصرية، اليوم الخميس، لقافلة مساعدات عمانية بالوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وقالت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية بغزة في تصريح صحفي إن "قافلة مساعدات عمانية تحمل 3000 خيمة سيتم توزيعها على أصحاب البيوت المدمرة بشكل كامل جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة وصلت إلى القطاع مساء اليوم عبر معبر رفح".

كما أشارت الهيئة إلى أن الجيش المصري سلم الجانب الفلسطيني من معبر رفح 260 طن من المساعدات الغذائية.

وكانت قافلة "أميال من الابتسامات 30" الإغاثية، وصلت، مساء أمس الأربعاء، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.