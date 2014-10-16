انتهاء فترة قيد وتسجيل اللاعبين اليوم

أكد فائق البسوس أمين سر لجنة شؤون اللاعبين باتحاد كرة القدم, أن فترة قيد وتسجيل اللاعبين في الموسم الجديد 2014-2015 ستُغلق اليوم الساعة الثانية ظهرا.

ودعا البسوس الأندية التي تعاقدت مع اللاعبين في الفترة الماضية إلى الإسراع بتسجيلهم في كشوفات الاتحاد, متمنيا التوفيق للجميع في البطولات المقبلة.

وأكد أن نادي اتحاد خانيونس سجّل 13 لاعبا جديدا في كشوفات الاتحاد كأكثر الفرق تعاقدا في الممتازة, بينما كان الأهلي الأكثر في الدرجة الأولى بـ12.

وتوقع أمين سر لجنة شؤون اللاعبين أن يتوافد عدد كبير من الأندية اليوم على مقر الاتحاد لتسجيل اللاعبين, خاصة أنها الفرصة الأخيرة لقيد الجدد, بعدما تم تمديد فترة القيد أكثر من مرة.