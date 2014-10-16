أطباء بريطانيون: أدوية الكحة مضيعة للمال.. والحل فى العسل والليمون

كشفت هيئة الخدمات الصحية البريطانية “NHS” وعدد من الأطباء البريطانيين أنهم لا يحبذون استخدام أدوية الكحة لعلاج أعراض السعال وأنها مضيعة للمال، لافتين أنه لا توجد سوى أدلة علمية محدودة تثبت فاعلية تلك الأدوية فى مكافحة هذه الأعراض.

وذكر التقرير الذى نشر اليوم، على الموقع الإلكترونى لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية أن استثمارات أدوية الكحة تبلغ 3 مليارات جنيه إسترلينى فى العام على الرغم من قلة فاعليتها، وأن غالبية هذه الأدوية يحتاج إلى إعادة تقييم بشأن مدى الفاعلية والآمان.

وأكد الأطباء أن بعض الوصفات الطبيعية البسيطة وزهيدة الثمن مثل العسل والليمون قد تجدى نفعاً فى علاج أعراض البرد والكحة بشكل يفوق هذه الأدوية، مضيفين أن أدوية الكحة يجب أن تستخدم فقط تحت إشراف الطبيب وخاصة فى حالات استمرارها لفترات طويلة أو حال الإصابة بالكحة عقب استخدام أدوية معينة.