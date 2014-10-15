« الأونروا » تبدأ الأسبوع المقبل بتعويض متضررين في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنها ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل في دفع تعويضات مالية لأصحاب المنازل المتضررة "بشكل طفيف" جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم "أونروا"، عدنان أبو حسنة، لوكالة الأناضول، مساء اليوم الأربعاء: إن "الوكالة ستبدأ مطلع الأسبوع القادم حملة لتعويض أصحاب البيوت المتضررة بشكل طفيف جراء الحرب الأخيرة".

وأوضح أبو حسنة أن "التعويض سيشمل عشرات الآلاف من الفلسطينيين.. وبدأت أونروا فعليا بتوزيع إيجارات (أموال) منازل على أصحاب المنازل المدمرة بشكل كلي خلال الحرب".

وأوضح أن قيمة إيجارات المنازل تتراوح بين 200 و250 دولار شهريا بحسب عدد أفراد الأسرة.

وأعلن مؤتمر للمانحين الدوليين عقد في القاهرة الأحد الماضي عن تعهد بتقديم 5.4 مليار دولار للفلسطينيين، نصفها لإعادة إعمار غزة.

وكانت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني قد أعلنت عن رغبتها في الحصول على نحو 4 مليارات دولار أمريكي من مؤتمر إعادة الإعمار، كمساعدات لإعمار القطاع، الذي شن جيش الاحتلال حربا عليه يوم 7 يوليو/ تموز الماضي، دامت 51 يوما، وخلفت دمارا ماديا واسعا، فضلا عن أكثر من ألفي شهيد فلسطيني، معظمهم مدنيون، مقابل مقتل 72 إسرائيليا، بينهم 68 عسكريا.