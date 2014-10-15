كويتيون يرفضون الصلاة في الأقصى

اعرب العديد من الكويتيين عن رفضهم للصلاة في المسجد الأقصى، وذلك بعد تقارير نتشرت في اليومين الماضيين تتحدث عن تسيير الخطوط الجوية الكويتية رحلات أسبوعية إلى مدينة القدس للصلاة في الأقصى.

موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كان منبرا للذين يرفضون القرار ويعتبرونه تطبيعا وخيانة للأمة، حيث أطلق مغردون كويتيون هاشتغ تحت عنوان التطبيع خيانة للامانة.

وقال مشاري العنزي: "حين عجزت الأمة دخول القدس فاتحين قرروا أن يذهبوا إليها سائحين ليصيحوا في باحات الأقصى فرحين. ها قد عُدنا يا صلاح".

وكتب حاجب العجمي : "الخطوط الجوية الكويتيه تروج للسياحه في اسرائيل الظاهر زيارة القدس والباطن دعم سياحة واقتصاد الكيان الصهيوني".

وقال رائد سلتيني: "المقدسي اقل من ٥٠ لايسمح له بصلاة الجمعه في القدس فكيف يسمح للكويتي دون اذن صهيوني".

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية نقلت عن مدير مكتب العطلات في شركة الخطوط الجوية الكويتية خلف المانع قبل يومين أن "الكويتية"حصلت على موافقة السلطة الفلسطينية، وبالتنسيق مع الجانب الأردني على تسيير رحلات للكويتيين إلى القدس.

وأضاف:" على أن تبدأ السلطات الفلسطينية المختصة تسلم طلبات الراغبين من المواطنين ابتداءً من 19 أكتوبر الجاري، وأن دخول الأراضي الفلسطينية سيكون بدون ختم للجواز وإنما عبر تصاريح من السلطة الفلسطينية".

وكان وزير الخارجية الكويتية صباح خالد الصباح قد زار القدس الشهر الماضي، وأدى الصلاة في المسجد".