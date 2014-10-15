مستوطنون ضاعوا في رام الله فأرشدهم « واتس أب » على الطريق

صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن أربعة مستوطنين إسرائيليين دخلوا رام الله بالخطأ في ساعة متأخرة من مساء أمس وخرجوا منها بإرشادات عبر تطبيق "واتس أب" الشهير عبر الأجهزة اللوحية.

وأوضحت الصحيفة أن المستوطنين الأربعة وهم من الرملة داخل "إسرائيل" دخلوا وسط رام الله في الضفة أول أمس بالخطأ وكانت الساعة التاسعة والنصف ليلا.

وبعد اتصالهم على الرقم (100) الخاص بالشرطة "الإسرائيلية" تم توجيههم عبر تطبيق "واتس أب" حتى تمكنوا من الخروج من رام الله.

ونقلت الصحيفة عن أحدهم قوله "شعرنا بخوف شديد عندما أدركنا أننا في وسط مدينة عربية، خلال "إرشادات" للخروج من رام الله طلبوا منا عدم فتح الشباببك وعدم التوقف أو التحدث مع أحد".