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« بان كى مون » يزور أحد الأنفاق بين غزة و« إسرائيل »

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 17:31 - 14 أكتوبر 2014
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زار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الثلاثاء جنوب إسرائيل وذلك في إطار سعي الأخيرة لتبرير حربها على غزة وإطلاعه على الخطر الذي كان يواجه الإسرائيليين وفقا لموقع "يديعوت احرونوت" الالكتروني.

ودخل الأمين العام للأمم المتحدة في سياق الزيارة احد الأنفاق التي استخدمها المقاتلين الفلسطينيين للتسلل خلف خطوط قوات الاحتلال والتسلل داخل المنطقة المحيطة بقطاع غزة.

وقال بان كي مون تعليقا على ما شاهده داخل النفق "سبق لي وان أدنت مرارا وتكرارا إطلاق حماس للصواريخ سواء من فوق الأرض أو من داخل الأنفاق وهذا أمرا غير مقبول فقد سبق وقلت بان الصواريخ التي تقتل المدنيين أمرا غير مقبول ويستحق الإدانة ويجب ان لا يعيش أي احد تحت تهديد الصواريخ والأنفاق".

 

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