الشاطئ يقبل استقالة الخالدي ويكلف سمور



كلف مجلس إدارة نادي خدمات الشاطئ الكابتن ربحي سمور لقيادة فريق البحرية خلال الفترة المقبلة بعد استقالة المدير الفني السابق الكابتن أشرف الخالدي.

وقال د. عميد عوض المشرف الرياضي إن مجلس الإدارة وافق على الاستقالة التي تقدم بها الكابتن أشرف الخالدي وجهازه التدريبي.

وأضاف عوض أن الجهاز الفني الجديد يضم بجانب سمور الكابتن وائل حجاج مدرباً عاماً، الكابتن أمير عطا الله مدرباً لحراس المرمي، وحسام وادي معالجاً.

وشكر عوض الجهاز الفني السابق على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنياً التوفيق للجهاز الجديد في قيادة الفريق نحو تحقيق الإنجازات.

ويأتي تكليف سمور قبل حوالي الشهر من انطلاق الدوري الممتاز، حيث يسعى الشاطئ إلى بثوبه الجديد إلى إعادة هيبة البحرية التي افتقدها الفريق خلال المواسم الماضية.

من جهة أخرى رفض مجلس الإدارة قرار اعتزال نجمه الكابتن حمادة شبير وطالبه بالاستمرار مع الفريق للحاجة الكبيرة له خلال المرحلة المقبلة.

وأشار عوض إلى أن شبير يمثل قيمة كبيرة في نادي الشاطئ ولا يزال في قمة عطائه.

وأوضح عوض أن مجلس الإدارة كلف الكابتن شبير لتدريب الفريق الثاني لكرة القدم في إطار حرصها على الاهتمام بقطاع الناشئين الذي يقدم نجوماً كبيرة في كرة القدم.