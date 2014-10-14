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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مسئول إسرائيلى ينتقد خطوات السلطة الفلسطينية ويصفها بآحادية الجانب

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 14:05 - 14 أكتوبر 2014
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انتقد نائب وزير الخارجية الإسرائيلى تساحى هنغبى اليوم الثلاثاء، ما وصفه بخطوات أحادية الجانب تتخذها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، قائلا إن مثل هذه الجهود من شأنها عرقلة تحقيق السلام بين الجانبين.

وجاءت هذه التصريحات، حسبما أوردت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فى مؤتمر لمؤسسة حلفاء إسرائيل أمام نواب من جميع أنحاء العالم الذين يدعمون موقف إسرائيل الدبلوماسى والسياسى فى الصراع مع الفلسطنيين.

وأضاف هنغبى أن "السلطة الفلسطينية تحاول تجاوز المفاوضات وذلك لتجنب الحاجة للتوصل لحل وسط، وتشحذ جهودها للتقرب من المنتديات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وغيرها ما هو إلا اضاعة للوقت وإطالة أمد معاناة الشعبين وإطالة مأساة الشعب الفلسطينى".


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