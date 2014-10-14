مصر تستعد لإرسال 200 طن من المواد الغذائية لغزة

أصدر وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي، أوامره بإعداد وتجهيز 20 ألف عبوة من المواد الغذائية والتموينية، والتي تقدر حمولتها بحوالي 200 طن، لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال مصدر عسكري مصري مسؤول في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تزامنا مع الجهود والمساعي الدبلوماسية المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر صبحي أوامره بتقديم مواد إغاثية إنسانية إلى غزة.

وأضاف المصدر أنه سيتم نقلها عن طريق الشاحنات إلى المعبر المخصص لدخول مواد الإغاثة للجانب الفلسطيني ضمن قافلة المساعدات المقدمة من الشعب المصري وقواته المسلحة لدعم الشعب الفلسطيني، وتضميد جراحه بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع عزة.